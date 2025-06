Infoabend: Ehrenamtlich im Hospiz arbeiten

Ehrenamtliche werden in einem Kurs über etwa ein Jahr ausgebildet und auch in ihrer Arbeit im Hospiz kompetent und professionell unterstützt. Im Hospiz arbeiten 20 hauptamtliche und über 40 ehrenamtliche Mitarbeitende. Sie versorgen rund um die Uhr zwölf Gäste. Die Ehrenamtlichen begleiten Sterbende und sind für viele alltägliche Dinge wichtig: Sie unterstützen am Empfang, bei der Vorbereitung von Veranstaltungen, beim Waffelbacken im wöchentlichen Café und führen Gespräche mit Angehörigen und Gästen.