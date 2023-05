Flüchtlingsunterkünfte suchen neue Ehrenamtliche

Am Donnerstag (01.06.) macht die Einrichtung in der Schumannstr. 11 von 15 bis 18.30 Uhr auf. Am Freitag (02.06.) öffnet die Einrichtung in der Oberheidstraße 49 von 14 bis 18 Uhr. Nachbarn, Freunde, zukünftige Ehrenamtliche und auch alle anderen sind eingeladen, die Aktivitäten der Ehrenamtlichen kennenzulernen und mitzumachen. So kann mit Kindern gebastelt, das Gelände mit Frühlingsblumen verschönert oder einfach auch nur Fußball gespielt werden. Grund für die Aktion: Es werden weitere Ehrenamtliche für ein Kurzzeit-Engagement gesucht. Vorgestellt werden auch sogenannte Impulspatenschaften. Diese dienen dazu, Menschen in besonderen Lebenslagen alltags- und freizeitnah zu unterstützen, heißt es. An den beiden Tagen der offenen Tür soll es auch Kaffee, Tee und Kuchen geben. Veranstaltet wird das Ganze vom Mülheimer CBE.