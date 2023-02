Fliedner Stiftung plant Hunderte neue Wohnungen

Die Entwürfe sind noch bis zum 17. Februar im Historischen Rathaus ausgestellt. Bebaut werden soll eine 4,7 Hektar große Fläche angrenzend an das schon bestehende Dorf. Damit soll auch die Anbindung an den Ortsteil Selbeck verbessert werden. Geplant ist ein reines Wohngebiet mit Gemeinschaftsflächen im Außenbereich. Laut Fliedner Stiftung ist auch Kleingewerbe möglich. Das neue Baugebiet soll für Menschen mit Einschränkungen jeden Alters gedacht sein, barrierefrei und sozial inklusiv, heißt es. Bis zu 280 Wohneinheiten scheinen möglich zu sein, von kleinen Single-Apartments bis hin zu familiären Wohneinheiten für vier oder mehr Personen. Das Angebot soll bezahlbar sein. Ein Drittel der Wohnungen soll öffentlich gefördert werden. In einem nächsten Schritt soll ein städtebaulicher Rahmenplan entwickelt werden. Dieser soll dann die Grundlage für einen Bebauungsplan bilden.