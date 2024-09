KoKoBe feiert 20-jähriges Bestehen

Hier wird sie durch die Lebenshilfe sowie die Theodor Fliedner Stiftung betrieben. Die KoKoBe bieten kostenlose und von einzelnen Anbietern unabhängige Beratung und Unterstützung zu Fragen rund um die Themen Wohnen und Alltag oder Freizeit und Arbeit. Es geht aber auch um grundlegendere Fragen der Lebensplanung, wie etwa dem Auszug aus dem Elternhaus oder einer Wohneinrichtung. Vor 20 Jahren lebten knapp 80 Prozent der Empfängerinnen und Empfänger von LVR-Wohnunterstützung im Rheinland in speziellen Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Heute wohnen umgekehrt in Mülheim 64 Prozent der Leistungsberechtigten selbstständig mit ambulanter Unterstützung in den eigenen vier Wänden, heißt es. In Mülheim erhalten rund 960 Menschen mit Behinderung Unterstützung beim Wohnen und im Alltag durch den LVR.