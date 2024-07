LVR zahlt sich für Mülheim aus

Insgesamt sind für die Unterstützung von Menschen mit Behinderung über 103,8 Millionen Euro nach Mülheim geflossen, knapp 58 Millionen Euro hat die Stadt über die Umlage an den LVR gezahlt. Das Geld wird vor allem zur Finanzierung sozialer Leistungen verwendet, die Menschen mit Behinderungen und Pflegebedürftigen zugutekommen. Mit über 36.000 Euro förderte der LVR in Mülheim außerdem Aktivitäten zur Kulturpflege. Der LVR spielt mit seiner Einrichtung in Mülheim auch eine wichtige Rolle als Arbeitgeber. Insgesamt arbeiten in der Tagesklinik, die zum LVR-Klinikverbund gehört, 20 Mitarbeitende, die direkt beim LVR beschäftigt sind.