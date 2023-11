Pflegeausbildung für Kurzentschlossene

Das Angebot der Senioreneinrichtung "Das Dorf - Wohnen im Alter" und der Fliedner Pflegeschule richtet sich vor allem an Azubis, die sich nochmal umorientieren wollen oder Ausbildungsinteressierte, die dieses Jahr keinen Platz bekommen haben. Menschen, die sich gerade nicht in einer Beschäftigung befinden, können sogar noch vor dem 1. Dezember in den Teams mitarbeiten und sich auf die Ausbildung vorbereiten.

Den schulischen Teil absolvieren die Azubis in den Räumlichkeiten der Parkstadt Mülheim. Das Ausbildungsgehalt im ersten Lehrjahr liegt bei über 1.300 Euro. Die Stiftung möchte potenzielle Azubis außerdem mit Benefits wie 31 Urlaubstagen locken. Nach der Ausbildung können sie theoretisch in allen Sparten der Pflege arbeiten: Egal, ob im Büro oder auf einer Station. Beruflich werden den Azubis Perspektiven wie eine Aussicht auf Teamleitung, Spezialisierungen oder Einrichtungsleitungen geboten.