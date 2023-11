Wintermarkt der Fliedner Werkstätten mit Weihnachtsstimmung

Nach vielen Jahren Corona-Pause läuft Morgen (25.11.) wieder der Wintermarkt der Theodor Fliedner Stiftung. Los geht es um 11 Uhr an der Betriebsstätte der Fliedner Werkstätten, Am Mühlenhof 150 in Selbeck.

© Oliver Müller / FUNKE Foto Services