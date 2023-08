"Fledermausnacht" bei RWW

Beim Mülheimer Wasserversorger RWW dreht sich bald alles um die Fledermaus. Das Unternehmen beteiligt sich an der Internationalen Fledermausnacht, die am 26.August in 38 Ländern der Welt stattfindet. RWW lädt insbesondere Familien mit Kindern ein, sich in dieser Nacht entlang der Ruhr auf die Suche nach jagenden Zwergfledermäusen, Wasserfledermäusen und großen Abendseglern zu machen und diese zu beobachten.

© FUNKE Foto Services - Kerstin Kokoska