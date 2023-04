Feuerwehr übt den Ernstfall

Dabei wird mit den insgesamt 16 Notruf- und Informationspunkten (NIP) der Stadt gearbeitet. Die befinden sich zum Beispiel in öffentlichen Gebäuden, an großen Straßen (Kölner Straße) oder an öffentlichen Plätzen (Sültenfuß). Gekennzeichnet sind die NIP mit einem roten Schild und einem Einsatzfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht. Besetzt sind die morgen mit ehrenamtlichen Kräften, z.B. von der Freiwilligen Feuerwehr oder vom THW. Und so läuft die Übung ab: Die Feuerwehr hat fiktive Einsätze vorbereitet. Die werden durch die Ehrenamtler an den NIP aufgenommen und an die Leitstelle gefunkt. Im Führungs- und Lagezentrum werden die Einsätze dann gesichtet, priorisiert oder an die zuständige Stelle weitergeleitet.

Es werden keine Einsatzfahrzeuge zu den fiktiven Einsätzen ausrücken.