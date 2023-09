Feuerwehr sichert Maibaum

Ein Maibaum in Saarn hat am Abend die Feuerwehr Mülheim gefordert. Die Retter waren gegen 19:40 Uhr an die Düsseldorfer Straße gerufen worden. Vermutlich durch das stürmische Wetter war der Stamm des Maibaumes gebrochen und der Baum drohte auf die Straße zu fallen. Das hat die Feuerwehr mitgeteilt.

© Feuerwehr Mülheim