Feuerwehr rückte zeitgleich zu zwei Einsätzen aus

Zwei nahezu zeitgleiche Brände haben vergangene Nacht die Feuerwehr Mülheim gefordert. Die Rettungskräfte wurden zu einem Mehrfamilienhaus an der Bruchstraße alarmiert. Dort hatte im Keller ein Sicherungskasten geschmort, teilte ein Sprecher jetzt mit. Parallel dazu wurden die Retter in die Kreuzfeldstraße zu einem Schornsteinbrand gerufen. In beiden Fällen wurden keine Menschen verletzt.

© m.mphoto - stock.adobe.com