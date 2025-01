Feuerwehr rückt zu 16 Sturmeinsätzen aus

Vor allem in Dümpten und Heißen hatten die Einsatzkräfte zu tun. Den aufwendigsten Einsatz gab es laut Feuerwehr auf der Oberheidstraße. Dort ein Baum in ein Mehrfamilienhaus gestürzt. Auch im Rumbachtal, auf der Langenfeldstraße und Hingbergstraße gab es sturmbedingte Einsätze. In den meisten Fällen waren umgestürzte Bäume, abgeknickte Äste oder lose Dachziegel der Grund. Die Hansastraße musste zeitweise gesperrt werden, weil ein Baum umgestürzt war. Die Feuerwehr Mülheim mahnt auch nach dem Sturm in Wäldern zu Vorsicht, weil auch nachträglich noch lose Äste aus den Bäumen nach unten stürzen könnten.