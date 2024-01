Feuerwehr musste zu 130 Einsätzen ausrücken

Die Feuerwehr hatte in der Silvesternacht 22 Brände zu löschen. In 61 Fällen musste ein Rettungswagen zu erkrankten oder verletzten Patienten ausrücken. Bei den Brandeinsätzen handelte es sich hauptsächlich um Kleinbrände verursacht durch Feuerwerk. Glimmende Feuerwerksbatterien, brennende Mülltonnen oder der Brand von Unrat machten den Einsatz der Einsatzkräfte erforderlich. Größere Brände oder Personenschäden durch Silvesterfeuerwerk gab es nicht. Gegen 2 Uhr am Neujahrsmorgen kam es auf der Kölner Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei wurde ein Mensch von einem Auto erfasst und schwer verletzt.