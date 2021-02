Feuerwehr musste nach Heißen ausrücken

In Heißen hat die Feuerwehr am Abend einen Mann aus einer brennenden Wohnung gerettet. Gegen 21 Uhr waren die Einsatzkräfte in die Gneisenaustraße alarmiert worden. Dort war in einem Mehrfamilienhaus ein Zimmer in Brand geraten. Der Bewohner kam mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

© OFC Pictures - stock.adobe.com