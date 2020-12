Feuerwehr löscht zwei Brände

Die Feuerwehr Mülheim musste am Nachmittag und Abend zu zwei Bränden ausrücken. Kurz nach 17 Uhr war in einem Mehrfamilienhaus an der Prinzess-Luise-Straße ein Feuer ausgebrochen. Menschen wurden laut Feuerwehr nicht verletzt. Die Prinzess-Luise-Straße musste während der Löscharbeiten für rund eine Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

