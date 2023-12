Feuerwehr löscht Kellerbrand

Ein Rauchmelder hat in der vergangenen Nacht möglicherweise Leben gerettet. Um 2 Uhr in der Früh wurden die Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Elisabeth-Selbert-Straße durch das laute Piepen aus dem Schlaf gerissen, sagt die Feuerwehr.

© Feuerwehr Mülheim