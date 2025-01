Feuerwehr bildet weitere Notfallsanitäter aus

Alle Teilnehmer sind Feuerwehrleute, jeweils neun aus Mülheim und neun aus der Nachbarstadt Oberhausen. Die Ausbildung zum Notfallsanitäter dauert 2,5 Jahre. In dieser Zeit lernen die Teilnehmer theoretischen und praktischen Unterricht an der Rettungsdienstschule, sie machen ein Krankenhauspraktikum, in dem sie praktische Erfahrungen sammeln und sie werden auf Rettungswachen eingesetzt, sagt die Stadt.