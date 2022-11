Feuer in Winkhausen gelöscht

Heute am frühen Morgen musste die Feuerwehr zu einem Brand in Winkhausen ausrücken. Gegen 4:30 Uhr hatten Anwohner ein Feuer in einem leerstehenden Gebäude an der Leybankstraße gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr aus Heißen brannten die Eingangstür sowie ein dahinterliegender Vorraum.

© Feuerwehr Mülheim