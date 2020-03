Fast 2.000 Unternehmen zeigen Kurzarbeit an

Viele Unternehmen bei uns in der Stadt haben Kurzarbeit angezeigt. In Mülheim und Oberhausen waren es allein in den letzten drei Wochen 1.974 Unternehmen. Das zeigen aktuelle Zahlen der Arbeitsagentur. Die Gründe dafür sind die Ausbreitung des Coronavirus und die Maßnahmen der Politik.

© Ulf Gähme - Fotolia