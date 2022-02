Arbeitslosigkeit im Januar leicht gestiegen

Die Entwicklung zeigt uns erneut: Der Mülheimer Arbeitsmarkt trotzt weiterhin der Corona-Pandemie, heißt es von der Arbeitsagentur. Zwar ist die Arbeitslosigkeit im Januar etwas gestiegen - um 3,3 Prozent. Das hat aber nichts mit Corona zu tun. Das ist zum Jahresstart häufig so. Im Januar 2020 - noch vor dem Corona-Ausbruch - lag das Plus in Mülheim sogar bei 5,6 Prozent. Einen leichten Rückgang gibt es bei den gemeldeten Arbeitsstellen. Auch das ist normal zum Start ins neue Jahr, so die Agentur weiter. Der Bedarf an Personal und vor allem an Fachkräften ist aber nach wie vor hoch.

Aktuell gibt es in Mülheim 1.234 freie Stellen. Die meisten Jobs sind im Gesundheits- und Sozialwesen inklusive Lehre und Erziehung zu haben, gefolgt von den Bereichen Unternehmensorganisation, Buchhaltung, Recht und Verwaltung sowie Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit.

Im Januar haben 33 Mülheimer Betriebe für knapp 299 Beschäftigte Kurzarbeit angemeldet. Damit sind die Anzeigen weiter leicht gestiegen. Wie viele Unternehmen die Kurzarbeit am Ende tatsächlich in Anspruch nehmen, zeigt sich erst nach einer Wartezeit von sechs Monaten. Demnach befanden sich im Juli 2021 in Mülheim 293 Firmen in Kurzarbeit mit insgesamt 1.099 betroffenen Beschäftigten.