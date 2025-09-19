Navigation

Familienfest: Großes Programm in der MüGa

Veröffentlicht: Freitag, 19.09.2025 05:37

Am Sonntag (21.9.) wird bei uns in Mülheim der Weltkindertag gefeiert. Auf der großen Wiese im MüGa-Park findet ein großes Familienfest statt.

© Jakob Studnar / Funke Foto Services

Die Veranstalter versprechen ein umfangreiches Angebot, unter anderem mit Riesenseifenblasen, Glitzertattoos, Schatzangeln, Basteln, Kinderschminken und einer Hüpfburg. Waffeln, Gegrilltes und Getränke sollen ebenfalls im Angebot sein. Organisiert wird das Fest von der MST mit Unterstützung der MWB. Der Start ist um 12 Uhr, das Ende gegen 17 Uhr.


Der eigentliche Weltkindertag ist bereits am Samstag. An diesem Tag dürfen alle Kinder unter 15 Jahren in NRW kostenlos in Bussen, Straßenbahnen, U-Bahnen sowie im Nahverkehr der Deutschen Bahn in der 2. Klasse fahren. Am Sonntag bietet die Ruhrbahn für ihre Strecken ebenfalls eine kostenlose Fahrt für Kinder zum Fest in der MüGa an. Der Freifahrtschein gilt von 10 bis 18 Uhr für die Hin- und Rückfahrt in der Preisstufe A34.

