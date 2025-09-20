Navigation

EKM: Tag der offenen Tür mit großem Programm

Veröffentlicht: Samstag, 20.09.2025 07:00

Heute (20.9.) ist Tag der offenen Tür im Evangelischen Krankenhaus Mülheim. Das EKM hat viele Aktionen und Angebote vorbereitet.

© Martin Möller / Funke Foto Services

Es gibt medizinische Vorträge und Demonstrationen, Führungen und Mitmachaktionen. Besucherinnen und Besucher können beispielsweise ihren Augendruck messen lassen, in den Kreißsaal schauen oder ihren Blutzucker testen. An zahlreichen Ständen im Krankenhaus und im Außenbereich können sie sich außerdem über Themen wie die Angebote der Elternschule, die Pflege- und Sozialberatung oder Karriere im Krankenhaus informieren. Passend zum Weltkindertag gibt es viele Aktionen für Kinder, z. B. eine Hüpfburg, Kinderschminken und eine "Teddyklinik". Kinder können gerne ihr Kuscheltier mitbringen und "durchchecken" lassen. Hier gibt es das komplette Programm. Der Tag der offenen Tür im EKM läuft von 11 bis 16 Uhr.

Weitere Meldungen

CDU-Gesundheitspolitikerin: Rauchverbot im Auto wäre Placebo

Panorama Schätzungen zufolge sind rund eine Million Minderjährige Tabakrauch im Auto ausgesetzt. Ein Verbot reiche jedoch nicht, sagt CDU-Politikerin Simone Borchardt.

Simone Borchardt

WHO stärkt Pandemie-Regeln – keine Anordnungen zu Lockdowns

Politik Neue WHO-Regeln sollen Länder besser auf Pandemien vorbereiten. Was sich ändert und warum nationale Regierungen weiterhin das letzte Wort bei Schutzmaßnahmen haben.

WHO in Genf

Reanimation: Ersthelfer könnten 10.000 Leben im Jahr retten

Panorama Mehr als jeder Dritte zögert im Notfall, Bewusstlose wiederzubeleben. Regelmäßige Trainings und andere Maßnahmen könnten deshalb viele Leben retten.

Erste-Hilfe-Kurs
skyline