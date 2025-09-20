EKM: Tag der offenen Tür mit großem Programm

Es gibt medizinische Vorträge und Demonstrationen, Führungen und Mitmachaktionen. Besucherinnen und Besucher können beispielsweise ihren Augendruck messen lassen, in den Kreißsaal schauen oder ihren Blutzucker testen. An zahlreichen Ständen im Krankenhaus und im Außenbereich können sie sich außerdem über Themen wie die Angebote der Elternschule, die Pflege- und Sozialberatung oder Karriere im Krankenhaus informieren. Passend zum Weltkindertag gibt es viele Aktionen für Kinder, z. B. eine Hüpfburg, Kinderschminken und eine "Teddyklinik". Kinder können gerne ihr Kuscheltier mitbringen und "durchchecken" lassen. Hier gibt es das komplette Programm. Der Tag der offenen Tür im EKM läuft von 11 bis 16 Uhr.