MST: Kauf des Wasserbahnhofs beschlossen

Veröffentlicht: Dienstag, 02.09.2025 12:58

Die MST will und darf den Mülheimer Wasserbahnhof kaufen. Der Aufsichtsrat der Stadtmarketing und Tourismus hat gestern (1.9.) auf seiner Sitzung den Weg für das Vorhaben freigemacht.

© Kerstin Kokoska/ FUNKE Foto Services

Schon in wenigen Wochen soll der markante Gebäudekomplex auf der Schleuseninsel in den Besitz der MST übergehen. Sie hat schon im Winter mit den Planungen für die Übernahme des Wasserbahnhofs begonnen, unterschiedliche Ideen entwickelt, Voruntersuchungen beauftragt und Gutachten durchgeführt, heißt es. Das Ziel: Der Wasserbahnhof sollen in Teilen für Gastronomie genutzt werden. Die Räume der Weißen Flotte sollen modernisiert werden. Möglichst viel von der Bausubstanz solle erhalten werden. Die MST-Geschäftsführung möchte sich noch auf keinen konkreten Zeitplan für die Bauarbeiten festlegen. Zeitnah soll aber mit den ersten Ausschreibungen begonnen werden. Insgesamt rund 2,5 Millionen Euro werden investiert. Der Wasserbahnhof ist noch im Besitz der Conle-Gruppe, die für den Deal offenbar rund 700.000 Euro kassiert. Sie hatte das Gebäude Ende der 1980er-Jahre von der Stadt übernommen. Vor knapp fünf Jahren machte der Gastronomiebetrieb dort dicht.

