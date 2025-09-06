Schleuseninsel: 30 Angebote beim Familienfest
Veröffentlicht: Samstag, 06.09.2025 08:00
Morgen (7.9.) läuft auf der Schleuseninsel in Mülheim das traditionelle Familienfest von RWW und dem Naturschutzbund Ruhr. Über 30 Angebote stehen auf dem Programm.
Vereine, Einrichtungen und Schulen beteiligen sich. Es gibt z.B. Bastel- und Mitmachaktionen zu Klima- und Umweltthemen. Auf der Bühne vorm Haus Ruhrnatur läuft von Schulen gestaltetes Programm. Das Familienfest findet von 12 bis 17 Uhr statt. Die Veranstaltung wird mittlerweile seit zwölf Jahren von RWW und RWW organisiert.