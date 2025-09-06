Navigation

Schleuseninsel: 30 Angebote beim Familienfest

Veröffentlicht: Samstag, 06.09.2025 08:00

Morgen (7.9.) läuft auf der Schleuseninsel in Mülheim das traditionelle Familienfest von RWW und dem Naturschutzbund Ruhr. Über 30 Angebote stehen auf dem Programm.

© Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Vereine, Einrichtungen und Schulen beteiligen sich. Es gibt z.B. Bastel- und Mitmachaktionen zu Klima- und Umweltthemen. Auf der Bühne vorm Haus Ruhrnatur läuft von Schulen gestaltetes Programm. Das Familienfest findet von 12 bis 17 Uhr statt. Die Veranstaltung wird mittlerweile seit zwölf Jahren von RWW und RWW organisiert.

Weitere Meldungen

Der Traum vom Wilden Westen am Bodensee

Panorama Mehr als 50.000 Besucher, 460 Pferde und eine Prise echtes Amerika: Western-Fans leben gerade ihren Wildwest-Traum - auf einer ganz besonderen Messe am Bodensee.

Die Western-Messe Americana - Traum vom Wilden Westen am Bodensee

Instagram-App für iPads ist da

Digital Diese neue für Apple-Tablets optimierte Anwendung legt den Fokus auf Reels - und bietet spezielle Funktionen für größere Displays und Multitasking.

Instagram-App mit Fokus auf Reels für iPads

Max Herre und Joy Denalane sagen gemeinsame Shows ab

Musik Schlechte Nachrichten für Fans von Max Herre: Der Musiker hat seine Konzerte mit Joy Denalane bis Jahresende krankheitsbedingt abgesagt.

Max Herre und Joy Denalane
skyline