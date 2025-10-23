Navigation

Der Titan muss sterben: «Hades 2»

Veröffentlicht: Donnerstag, 23.10.2025 00:05

Mit «Hades» hat Entwickler Supergiant Games 2020 einen absoluten Überraschungshit gelandet. Nun gibt es einen Nachfolger. Kann man ein perfektes Spiel noch besser machen?

Spiel der Woche

Berlin (dpa/tmn) - Melinoë will Chronos töten. Das ist zu Beginn alles, was man über die Geschichte in «Hades 2» weiß. Und das reicht zunächst auch, denn was sich danach entfaltet, ist nicht nur eine tiefgehende Geschichte, angelehnt an die griechische Mythologie, sondern auch ein sehr gut gemachtes Actionspiel.

Wer den Vorgänger «Hades» gespielt hat, kommt in die Steuerung der neuen Heldin schnell rein. Sie kann angreifen, dashen und sprinten und einen Zauber wirken. Und damit kommt man zunächst gut durch – allerdings gibt es auch neue Elemente im Kampf. So kann Melinoë Attacken und Zauber aufladen, um einen anderen Effekt zu wirken. Dafür verbraucht sie allerdings auch die neue Ressource Magick.

Spielprinzip erweitert

Das grundlegende Prinzip des Spiels hat sich ebenfalls nur erweitert: Melinoë startet in einem Camp in der Unterwelt, wo sie mit diversen Verbündeten sprechen kann, über die die Geschichte weitererzählt wird.

Dann beginnt sie mit ihrem Run. In einzelnen Räumen besiegt sie Gegner, danach erwartet sie eine Belohnung - beispielsweise eine neue Kraft von einer Gottheit, die sie stärker macht. Oder eine Ressource, die sie in ihrem Run oder im Lager einsetzen kann, um ebenfalls stärker zu werden. Danach wählt sie den nächsten Raum aus, in dem wieder gekämpft wird.

Chronos töten oder Olymp retten

Neu ist, dass man im Spiel an einem gewissen Punkt auswählen kann: weiter in die Unterwelt vordringen, um Chronos zu töten. Oder sich zum Olymp aufmachen, der von Chronos‘ Armee angegriffen wird, um die Götter dort zu unterstützen. Wenn Melinoë ihr Ziel erreicht – oder wenn sie stirbt – beginnt sie wieder im Lager.

«Hades 2» schafft es auf die Weise, seine Formel sehr sinnvoll zu erweitern, ohne seinen sehr präzise gestalteten Kern zu verlieren. Das Game motiviert mit seiner Geschichte, seinen tiefgehenden Charakteren und immer wieder neuen Mechaniken, den nächsten Run direkt zu starten. Und ist damit eine nahezu perfekte Fortsetzung.

Das Spiel ist für PC, Mac, Nintendo Switch und Switch 2 erschienen, kostet rund 30 Euro und ist laut USK ab 12 Jahren freigegeben.

© dpa-infocom, dpa:251022-930-195372/1
