Fairtrade-Wochen starten

Wer in Mülheim fair gehandelten Kaffee, Kakao oder Saft kaufen will, bekommt es mit immer mehr verschiedenen Fairtrade-Siegeln auf den Verpackungen zu tun. Nicht alle halten zu 100 Prozent das, was sie versprechen.

© Barbara Zabka / FUNKE Foto Services