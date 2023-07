Warnung vor neuer Betrugsmasche

Die Verbraucherzentrale warnt vor Betrügern, die sich als ihre Berater ausgeben. Demnach bekommen Menschen per Telefon und Mail das Angebot eines angeblichen Mitarbeiters der Verbraucherzentrale NRW, verlorenes Geld aus einer Anlage in Krypto-Währung wiederzubeschaffen. Dafür gebe es ein spezielles „Kontingent“. In Wirklichkeit handelt es sich hier um Abzocke, sagen die Verbraucherschützer.





© Olaf Ziegler/FUNKE Foto Services