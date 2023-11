Faire Ruhrgebiets-Schokolade mit Mülheim-Banderole

Der Transport nach Europa wird per Schiff organisiert. 43 Prozent des Verkaufserlöses gehen nach Ghana. Gekauft werden kann die Schokolade hier im Online-Shop oder bei uns in Mülheim z.B. in der Touristinfo oder im Weltladen in der Kaiserstraße. Online kostet die Tafel 2,49 € plus Versand. Zur Auswahl stehen die Sorten Bio-Milchschokolade und vegane Zartbitter. Beteiligt an der Aktion ist das Netzwerk Faire Metropole Ruhr, der Regionalverband und zwölf Städte im Ruhrgebiet. Es gibt zwei einheitliche Designs für die Schokolade. Für die beteiligten Städte wie Mülheim gibt es eine individualisierte Banderole.





Hier gibt es alle weiteren Infos (die Liste mit Bezugsquellen wird noch zeitnah ergänzt):