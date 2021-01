Pralinen-Geschäft Hussel stellt Insolvenzantrag

Die Unternehmensgruppe, zu der auch Süßwarenhändler Arko und Tee- und Kaffeespezialist Eilles gehören, will sich in Eigenregie sanieren. Das Gericht schickt dafür einen Wirtschaftsexperten, der den Prozess begleitet. Insgesamt hat die Unternehmensgruppe mehr als 390 Filialen mit rund 1.600 Mitarbeitern in Deutschland. Ihre Löhne sind über das Insolvenzgeld für drei Monate gesichert. Grund für die Geldprobleme: die Corona-Krise. Der mittlerweile zweite Lockdown hat dem Unternehmen den Rest gegeben.