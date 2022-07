NGG appelliert, "faire" Schokolade zu kaufen

Das hat die Gewerkschaft NGG ausgerechnet. Sie appelliert, beim Kauf darauf zu achten, dass nicht nur Geschmack, sondern auch die Bedingungen stimmen. Das sei bei Tafeln mit dem Fair-Trade-Siegel gegeben. Damit sei sichergestellt, dass die Kakaobauern in ihren Herkunftsländern angemessen bezahlt werden. Auch bei vielen anderen Schoko-Produkten wie Kakao und Pudding habe sich in den letzten Jahren enorm viel getan. 80 Hersteller, Verbände und Organisationen haben sich zum Forum Nachhaltiger Kakao zusammengeschlossen. Der Anteil des nachhaltig zertifizieren Kakaos liege mittlerweile in Deutschland bei fast 80 Prozent. Vor fünf Jahren waren es demnach noch nicht einmal 45 Prozent. Schokolade gehört mittlerweile zu den Lebensmitteln, bei denen sich eine sozial- und umweltverträgliche Herkunft am besten nachvollziehen lässt, heißt es.