Extraschicht mit neuen und alten Spielorten

Nach zwei Jahren Corona-Pause geht die Extraschicht in diesem Sommer wieder an den Start. Am 25. Juni gibt es die Jubiläumsausgabe. Die Nacht der Industriekultur findet bereits zum 20. Mal statt. An 43 Spielorten in 23 Städten wird Programm gemacht.

