Dortmunder U sagt Extraschicht kurzfristig ab

Das Finale ist zwar in London, aber in Dortmund gibt es zahlreiche Fußballübertragungen, unter anderem im nahegelegenen Brauturm und eventuell nach dem Finale auch viele feiernde Fans. "Deshalb sei ein sicherer Ablauf beider Veranstaltungen einfach nicht zu gewährleisten", sagt der Leiter der Dortmunder Kulturbetriebe. Bei der ExtraSchicht öffnen morgen von 18 Uhr bis 2 Uhr nachts 34 alte Industrieanlagen, Museen und andere Orte der Industriekultur in 19 Städten im Ruhrgebiet für einen Abend voller Kultur, Musik und Shows. Alle Infos zur Extraschicht, das Programm und den Ticketverkauf gibt es hier: https://www.extraschicht.de/