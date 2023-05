Extraschicht lockt mit alten und neuen Standorten

Es gibt 3D-Shows, immersive Ausstellungen und Sonderführungen. In Bochum und Herne gibt es Lichtershows, die auf Gebäude projiziert werden. In Dinslaken werden Körperkunst, Comedy und Streetdance aufgeführt. In Dorsten wird es eine beleuchtete Drohnen-Show geben.





Bei uns in Mülheim sind gleich fünf Spielorte dabei: MüGa-Park, Alte Dreherei, Aquarius Wassermuseum, Die Wolfsburg und der WDL-Luftschiffhangar.





Alle 44 Spielorte im Ruhrgebiet werden wieder mit Buslinien verknüpft. Insgesamt werden auf 17 Linien bis in die Nacht 130 Busse auf die Straße gebracht. Alle Infos, Tickets und das Programm im Detail gibt es hier.