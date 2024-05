Europawahl: U16-Stimmen werden gesondert ausgewiesen

Das hat heute (27.5.) von 14 bis 16 Uhr und am Mittwoch von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Das Wahllokal befindet sich direkt am Forum auf dem Hans-Böckler-Platz. Die Ergebnisse der U16-Wahl werden bundesweit extra gesammelt und veröffentlicht. So sollen die Stimmen der jungen Leute sichtbar gemacht werden. Bei der Europawahl am 9. Juni gibt es unabhängig davon eine Premiere. Erstmals dürfen Jugendliche zur Wahl gehen, die 16 Jahre und älter sind.