Europawahl: Wahllokale in Mülheim geöffnet

Das sind im Vergleich zur letzten Europawahl vor fünf Jahren fast 2.000 Mülheimer weniger - trotz Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Die Wahlräume sind ab sofort und bis 18 Uhr geöffnet. Erste Wahlergebnisse aus Mülheim könnt ihr ab 18 Uhr hier nachschauen.





In drei Wahlbezirken wird nach der Wahl die repräsentative Wahlstatistik nach Altersgruppen und Geschlecht vom Landesbetrieb IT.NRW ausgewertet. In diesen Bezirken werden daher am Wahltag die Stimmzettel mit verschiedenen Kennbuchstaben (A–M) ausgehändigt. Betroffen hiervon sind die Wahlbezirke





012 (VEK Gemeindezentrum Scharpenberg)

094 (Altentagesstätte Folkenbornshof)

263 (städt. Gesamtschule Saarn)





Das Wahlgeheimnis bleibt durch entsprechende Vorkehrungen auf jeden Fall gewahrt, sagt die Stadt.