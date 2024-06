Frist für Briefwahl läuft ab

Die Deutsche Post könne nur die Wahlbriefe fristgerecht zustellen, die noch rechtzeitig in die Postbriefkästen eingeworfen wurden. Die empfiehlt, die Wahlbriefe spätestens noch heute (6.6.) abzusenden. Dabei sollten unbedingt die Leerungszeiten auf den Postbriefkästen beachtet werden. Die Wahlbrief können daher auch noch am Wahlsonntag von 8 bis 17 Uhr in den Rathausbriefkasten, Eingang „Am Rathaus 1“, eingeworfen werden. Der Briefkasten wird rechtzeitig geleert, verspricht die Stadt. Die Wahlbriefe können zudem am Wahltag im Berufskolleg Stadtmitte, Von-Bock-Str. 87-89, Raum V012, von 15 bis 18 Uhr abgegeben werden. Insgesamt sind in Mülheim rund 121.400 Wahlberechtigte zur Europawahl aufgerufen.