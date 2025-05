Sperrung auf der Kämpchenstraße – Sanierung startet heute (26.05.)

Grund dafür sind laut Stadt Arbeiten an der Fahrbahndecke, am Gehweg und an der Oberflächenentwässerung. Die Sperrung geht voraussichtlich bis zum 6. Juni. Auf der Paul-Essers-Straße sollt ihr weiter normal fahren können.

Die Südstraße, Von-Bock-Straße und An den Sportstätten werden zur Sackgasse. Eine Umleitung ist als U16 ausgeschildert.

Die zweite Bauphase ist vom 10. Juni bis zum 13. Juni geplant. Dann wird auch die Kreuzung zur Paul-Essers-Straße gesperrt. Dazu werden die Paul-Essers-Straße und die Kämpchenstraße im unteren Bereich zur Sackgasse.