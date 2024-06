Europawahl: CDU gewinnt, Grüne sind klare Verlierer

Die CDU hat in Mülheim hat ihr Ergebnis im Vergleich zur vergangenen Europawahl im 2019 um rund 4 Prozentpunkte verbessern können, die AfD legte um rund zwei Prozent zu, SPD und FDP gewinnen und verlieren nur leicht. Deutliche Verlierer sind die Grünen. Sie haben im Vergleich zur Wahl 2019 rund 10 Prozent an Wählerstimmen eingebüßt. Zulegt hat in Mülheim die Wahlbeteiligung. Rund 65 Prozent der Wahlberechtigten in unserer Stadt haben gewählt - das sind rund 2,5 Prozent mehr im Vergleich zur vergangenen Europawahl.