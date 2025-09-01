Essen/Mülheim an der Ruhr: 114 neue Kolleginnen und Kollegen starten ihren Dienst bei der Polizei Essen

45117 E-Stadtgebiete/45468 MH-Stadtgebiete: Am heutigen Montag (1. September 2025) durfte die Polizei Essen 114 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihren Reihen begrüßen.

Darunter befinden sich 103 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, zwei Verwaltungsbeamtinnen und -beamte sowie neun Regierungsbeschäftigte. Die offizielle Begrüßungsveranstaltung fand im Hotel Bredeney statt. Polizeipräsident Andreas Stüve stellte sich dort gemeinsam mit den Direktionsleitungen und dem Leiter des Leitungsstabes den neuen Kräften vor und begrüßte Sie recht herzlich. In einer offenen Gesprächsrunde erhielten die Anwesenden Informationen zur Behörde und den verschiedenen Direktionen.

Ein besonderer Höhepunkt war die Vereidigung der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten auf Probe. Im Anschluss daran sangen alle gemeinsam die Nationalhymne, bevor das traditionelle Gruppenfoto entstand.

Polizeipräsident Andreas Stüve betonte:

"Ich freue mich sehr, dass wir heute so viele motivierte Kolleginnen und Kollegen in unserer Behörde willkommen heißen dürfen. Ich wünsche allen einen guten Start in den Dienststellen und bin überzeugt, dass sie unser Team bereichern werden." /hey

