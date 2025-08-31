Essen: Zwei Tatverdächtige nach Einbruch in Schulgebäude festgenommen

45307 E.-Kray: Heute am frühen Morgen (31. August) kam es zu einem Einbruch in eine Schule an der Brembergstraße. Durch umfangreiche Fahndungsmaßnahmen konnten zwei Tatverdächtige (m, 24 /m, 25) vorläufig festgenommen werden.

Gegen 2 Uhr beobachtete eine Zeugin Taschenlampenlicht in dem Schulgebäude an der Brembergstraße und alarmierte die Polizei. Beim Eintreffen der herbeigeeilten Polizisten flüchteten Unbekannte zu Fuß über einen Radweg in Richtung der Straße "Am Isinger Bach". Daraufhin stellten die Beamten drei aufgehebelte Fenster an dem Schulgebäude fest.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung unterstützten u.a. ein Polizeihubschrauber sowie ein Diensthund. Mithilfe der Wärmebildkamera des Hubschraubers konnte im Gartenbereich eines Wohnhauses an der Straße "Zu den Brembergskotten" eine Person festgestellt werden, die sich dort augenscheinlich versteckte. Ein Streifenteam stellte daraufhin einen 25-jährigen Essener mit kosovarischer Staatsangehörigkeit und nahm ihn widerstandlos fest.

Kurze Zeit später fiel einem Beamten ein Opel Corsa an der Straße "Am Isinger Bach" auf. Er entschloss sich, den Fahrer zu kontrollieren. Während der Kontrolle bemerkte der Polizist einen Hammer auf der Rückbank. Zudem klingelte mehrfach das Telefon des Fahrers. Bei einer folgenden Durchsuchung des Fahrzeugs stellte der Beamte weiteres Einbruchswerkzeug, schwarze Kleidung, Handschuhe und eine Sturmhaube fest. Der 24-jährige Essener mit türkischer Staatsangehörigkeit wurde vorläufig festgenommen.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren auf dem Schulgelände. Das Fahrzeug sowie die weiteren Gegenstände wurden sichergestellt. Gegen die beiden Tatverdächtigen wird nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. /RB

