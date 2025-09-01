Essen: E-Scooter-Fahrerin nach Unfall verletzt - PKW-Fahrer flüchtet von Unfallstelle - 1. Folgemeldung - Ermittlungen

45356 E.-Bochold: Am Donnerstagvormittag (24. Juli) kam es an der Kreuzung Haus-Berge-Straße/Endstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine E-Scooter-Fahrerin (22) verletzt wurde. Die Polizei suchte nach dem flüchtigen Autofahrer.

Wir berichteten am 27. Juli dieses Jahres. (Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/e-scooter-fahrerin-nach-unfall-verletzt-pkw-fahrer-fluechtet-von-unfallstelle-zeugenaufruf)

Im Zuge der Ermittlungen konnte das zuständige Verkehrskommissariat eine Videoüberwachung der Unfallörtlichkeit ausfindig machen. Die Aufnahmen zeigen, dass die E-Scooter-Fahrerin ohne erkennbare Fremdeinwirkung stürzte. Weder der von der Scooter-Fahrerin beschriebene Autofahrer noch andere Verkehrsteilnehmer, die die junge Frau bedrängen, sind auf der Videoüberwachung zu sehen.

Gegen die 22-Jährige wird jetzt wegen des Vortäuschens einer Straftat ermittelt./SyC

