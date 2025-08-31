Essen: 38-Jähriger bricht in Fahrradschuppen ein - Vorläufige Festnahme

45144 E.-Frohnhausen: Am frühen Samstagmorgen (30. August) brach ein 38-jähriger Essener (deutsch) in einen Fahrradschuppen an der Kerkhoffstraße ein. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Gegen 2:15 Uhr bemerkte eine Zeugin den Tatverdächtigen in dem Schuppen und alarmierte die Polizei. Noch vor Eintreffen der Beamten flüchtete der Mann vom Tatort. Die herbeigeeilten Beamten stellten an dem Fahrradschuppen eindeutige Einbruchspuren fest.

Im Rahmen der sofortigen Fahndung traf ein Streifenteam den 38-Jährigen an der Frohnhauser Straße / Kerkhoffstraße an, der auf einem silbernen Fahrrad unterwegs war. Bei der Durchsuchung seines mitgeführten Rucksacks fanden die Beamten zahlreiches Einbruchswerkzeug.

Das mutmaßliche Tatwerkzeug wurde sichergestellt. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort. Gegen den 38-jährigen Deutschen wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. /RB

