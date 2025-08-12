Essen: Unbekannter Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall mit E-Scooter - Zeugen gesucht

45276 E.-Steele: Am gestrigen Abend (11. August) kam es am Grendplatz zu einem Zusammenstoß zwischen einer 14-jährigen E-Scooter-Fahrerin und einem bislang unbekannten Fahrradfahrer. Das Mädchen wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 21:30 Uhr befuhr die Jugendliche mit ihrem E-Scooter die Straße Grendtor in Richtung Grendplatz. Der unbekannte Fahrradfahrer fuhr ihr zeitgleich über die Straße Grendplatz in Richtung Grendtor entgegen. Nach aktuellen Erkenntnissen übersahen sich beide, offenbar aufgrund einer dortigen Werbetafel, und kollidierten. Dadurch stürzte die 14-Jährige und verletzte sich leicht. Der Fahrradfahrer setzte seine Fahrt über den Grendplatz in Richtung Bochumer Straße fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Der Unbekannte soll etwa zehn Jahre alt und circa 140 cm groß sein. Er soll kurze braune oder schwarze Haare haben und mit einem kleinen roten Fahrrad unterwegs gewesen sein.

Das Verkehrskommissariat 1 bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen Fahrradfahrer machen können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /RB

