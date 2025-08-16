Navigation

Essen: 14-jährige Sharleen N. vermisst - 1. Folgemeldung - Rücknahme der Fahndung

Veröffentlicht: Samstag, 16.08.2025 19:00

Essen (ots) -

45356 E.-Bochold:

Seit Donnerstag (14. August) wurde die 14-jährige Sharleen N. aus Essen vermisst.

Die Ursprungsmeldung vom 15.08.2025 finden Sie hier:

https://essen.polizei.nrw/presse/14-jaehrige-sharleen-n-vermisst

Die Vermisste wurde wohlbehalten in Hannover angetroffen.

Wir bedanken uns bei den Bürgern und den Medien für die Mithilfe und bitten, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /SoKo

