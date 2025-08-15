Essen: 21-jähriger Alfa-Romeo-Fahrer weicht unbekanntem Pkw aus und verunfallt - Zeugen gesucht

45127 E.-Ostviertel: Am Mittwochmittag (13. August) kreuzte ein unbekannter Pkw die Fahrtrichtung eines Alfa Romeo Mito auf der Gerlingstraße. Bei einem Ausweichmanöver verunfallte der 21-jährige Alfa-Romeo-Fahrer und verletzte sich leicht. Der unbekannte Fahrer flüchtete vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 13:10 Uhr fuhr der Bochumer mit seinem schwarzen Alfa Romeo Mito auf der Gerlingstraße in Fahrtrichtung Schützenbahn. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bog ein unbekannter Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit aus der Waldhausenstraße kommend auf die Gerlingstraße ein und fuhr verbotswidrig in Fahrtrichtung Goldschmidtstraße. Der 21-Jährige wich aus, touchierte dabei ein Verkehrszeichen und setzte auf einem Bordstein auf. Der unbekannte Fahrer fuhr anschließend weiter, ohne anzuhalten.

Der Bochumer wurde durch den Aufprall leicht verletzt und in einem Krankenhaus behandelt.

Eine bislang unbekannte Zeugin soll den Unfall beobachtet und mit dem 21-jährigen Alfa-Romeo-Fahrer gesprochen haben, sei jedoch aus Zeitgründen weitergefahren.

Das Verkehrskommissariat 1 bittet die unbekannte Frau sowie weitere Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug insbesondere zum Kennzeichen machen können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /RB

