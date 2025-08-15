Essen: BAO Herkules ermittelt nach versuchtem Missbrauch - 1. Folgemeldung - Rücknahme der Fahndung

45127 E.-Stadtkern:

Nach dem Versuch eines schweren sexuellen Missbrauchs in der Innenstadt suchte die BAO Herkules mit Fotos nach dem Tatverdächtigen.

Die Ursprungsmeldung vom 14.08.2025 finden Sie hier:

https://essen.polizei.nrw/presse/bao-herkules-ermittelt-nach-versuchtem-missbrauch-fotofahndung

Der Tatverdächtige hat sich bei der Polizei gemeldet.

Wir bedanken uns bei den Bürgern und den Medien für die Mithilfe und bitten, die veröffentlichten Fotos zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /SoKo

