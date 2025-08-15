Essen: 14-jährige Sharleen N. vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

45356 E.-Bochold:

Seit Donnerstag (14. August) wird die 14-jährige Sharleen N. aus Essen vermisst. Zuletzt wurde sie gegen 14:00 Uhr an der Bocholder Straße gesehen. Möglicherweise befindet sie sich mit dem Zug auf dem Weg nach Hamburg.

Ein Foto und eine Beschreibung der Vermissten finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/177554

Wenn Sie Hinweise zum Aufenthaltsort der Jugendlichen geben können, melden Sie sich bitte unverzüglich bei der Polizei unter 110./SoKo

