Essen: Neuer Ansatz im Kampf gegen Krebs

Die neue Therapie verlangsamt das Wachstum von Tumoren deutlich, heißt es vom Uniklinikum Essen. In Kombination mit anderen Behandlungen konnten auch bisher resistente Krebsarten erfolgreich bekämpft werden.

Möglich macht das die sogenannte Radioimmuntherapie: Ein spezieller Antikörper sucht gezielt Krebszellen, macht sie im Körper sichtbar und bestrahlt sie gleichzeitig.

Maßgeblich an dem Durchbruch beteiligt sind Mediziner der Universität Duisburg-Essen und des Deutschen Konsortiums für Translationale Krebsforschung am Standort Essen/Düsseldorf.