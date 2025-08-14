Essen: E-Scooter-Fahrer nach Unfallflucht leicht verletzt - Zeugenaufruf

45141: E.-Stoppenberg:

Am Dienstagabend (12. August) kam es an der Fritz-Schupp-Allee in Höhe der Haltestelle Kohlenwäsche zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer leicht verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete mit seinem PKW vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 21:40 Uhr fuhr der Junge mit seinem E-Scooter auf der Fritz-Schupp-Allee in Richtung Gelsenkirchener Straße. Auf Höhe der Haltestelle Kohlenwäsche überholte ihn ein grauer PKW mit Essener Kennzeichen. Beim Überholen touchierte der PKW den E-Scooter-Fahrer. Dabei stürzte der Jugendliche und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen blieb erfolglos.

Das Verkehrskommissariat 1 sucht nun nach Zeugen. Wer Angaben zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen PKW machen kann, meldet sich bitte unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /ruh

