Essen: BAO Herkules ermittelt nach versuchtem Missbrauch - Fotofahndung

Veröffentlicht: Donnerstag, 14.08.2025 09:15

Essen (ots) -

45127 E.-Stadtkern:

Am 16. Juni gegen 22:30 Uhr soll ein Unbekannter im Essener Hauptbahnhof eine Jugendliche angesprochen haben. Anschließend sei er mit ihr durch die Innenstadt gelaufen, wo es zum Versuch eines schweren sexuellen Missbrauchs gekommen sein soll. Das Mädchen konnte flüchten.

Die BAO Herkules ermittelt und sucht mit Fotos der Videoüberwachung nach dem Tatverdächtigen. Diese finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/177383

Wenn Sie Hinweise zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

