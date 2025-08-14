Essen: BAO Herkules ermittelt nach versuchtem Missbrauch - Fotofahndung

45127 E.-Stadtkern:

Am 16. Juni gegen 22:30 Uhr soll ein Unbekannter im Essener Hauptbahnhof eine Jugendliche angesprochen haben. Anschließend sei er mit ihr durch die Innenstadt gelaufen, wo es zum Versuch eines schweren sexuellen Missbrauchs gekommen sein soll. Das Mädchen konnte flüchten.

Die BAO Herkules ermittelt und sucht mit Fotos der Videoüberwachung nach dem Tatverdächtigen. Diese finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/177383

Wenn Sie Hinweise zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell